Еще один прорыв – в медицине Башкортостана. В Уфе открылся Центр детской онкологии и гематологии при РДКБ. Старт работе медучреждения также дал Президент России Владимир Путин. Объект, возводимый с 2021 года, сдали раньше на год. Радий Хабиров поблагодарил главу государства за особое внимание к детскому здоровью. В центре будут проводиться процедуры, которые раньше не делали в республике, к примеру, трансплантацию костного мозга. Современное медучреждение с высокотехнологичным оборудованием для маленьких пациентов позволит им получать качественную помощь в пределах региона.
Проблемы со здоровьем у юного музыканта Сагита Талхина начались пару лет назад. Лечились они вместе с мамой в разных больницах. Часто приходилось выезжать в Москву, в центр имени Дмитрия Рогачева. У ребенка проблемы с иммунитетом, и специализированное лечение можно найти не везде.
Уникальное отделение есть отныне и в столице Башкортостана. Новый центр для лечения тяжелобольных детей создан при РДКБ. Старт работе центра детской онкологии и гематологии в Уфе дал глава государства. Масштабный проект реализовали в рамках национального проекта «Здравоохранение». И можно сказать, что это открытие стало поворотным моментом в лечении детской онкологии в республике.
Процедуры, ради которых дети и родители выезжали в федеральные центры, отныне будут проводиться в Башкортостане. Речь идет о работе с клеточными технологиями. Операций по трансплантации костного мозга раньше не делали ни детям, ни взрослым. В медучреждении есть единственное на всю республику криохранилище стволовых клеток. Температура в емкостях ниже 120 градусов – содержать столь ценный материал можно неограниченно.
Стоимость проекта – чуть более 4 миллиардов рублей, полтора из них – средства из федерального бюджета. Центр включает в себя отделения онкологии, гематологии, трансплантации костного мозга, несколько видов лабораторий, отдел радиологических исследований, оперблок. Коечный фонд составляет 92 места. Глава республики отметил, что объект как долгожданный, так и главный в контуре лечения онкозаболеваний. Его построили на год раньше запланированной даты, и сегодня центр уже принимает маленьких пациентов со всей республики.
Заместитель министра здравоохранения России отметила, что Башкортостан в целом высокими темпами реализует программы по модернизации медицинский учреждений. И среди них не только федеральные проекты, но и возведенные по инициативе Главы Башкортостана.
Еще один немаловажный момент – в центре позаботились о комфортном пребывании. Его открывали прежде всего для детей, а потому в дизайне только красочные тона. Разукрашивать стены помогали сами пациенты. Есть здесь и своя школа, чтобы не отстать от учебной программы. А главное, что детей не отрывают от мам и пап: в палатах для родителей отдельные кровати.
Открытие Центра гематологии и онкологии при РДКБ можно назвать еще одним рывком вперед в медицине Башкортостана. По отметкам экспертов, это лучший центр в стране среди тех, которые были запланированы в рамках госпрограммы «Детство». Он позволит значительно увеличить как общую выживаемость детей со злокачественными новообразованиями, так и обеспечить большее их количество комплексным лечением.