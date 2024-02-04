В Уфе открылся Центр детской онкологии и гематологии при РДКБ

Еще один прорыв – в медицине Башкортостана. В Уфе открылся Центр детской онкологии и гематологии при РДКБ. Старт работе медучреждения также дал Президент России Владимир Путин. Объект, возводимый с 2021 года, сдали раньше на год. Радий Хабиров поблагодарил главу государства за особое внимание к детскому здоровью. В центре будут проводиться процедуры, которые раньше не делали в республике, к примеру, трансплантацию костного мозга. Современное медучреждение с высокотехнологичным оборудованием для маленьких пациентов позволит им получать качественную помощь в пределах региона.

Проблемы со здоровьем у юного музыканта Сагита Талхина начались пару лет назад. Лечились они вместе с мамой в разных больницах. Часто приходилось выезжать в Москву, в центр имени Дмитрия Рогачева. У ребенка проблемы с иммунитетом, и специализированное лечение можно найти не везде.

Уникальное отделение есть отныне и в столице Башкортостана. Новый центр для лечения тяжелобольных детей создан при РДКБ. Старт работе центра детской онкологии и гематологии в Уфе дал глава государства. Масштабный проект реализовали в рамках национального проекта «Здравоохранение». И можно сказать, что это открытие стало поворотным моментом в лечении детской онкологии в республике.

Процедуры, ради которых дети и родители выезжали в федеральные центры, отныне будут проводиться в Башкортостане. Речь идет о работе с клеточными технологиями. Операций по трансплантации костного мозга раньше не делали ни детям, ни взрослым. В медучреждении есть единственное на всю республику криохранилище стволовых клеток. Температура в емкостях ниже 120 градусов – содержать столь ценный материал можно неограниченно.

Стоимость проекта – чуть более 4 миллиардов рублей, полтора из них – средства из федерального бюджета. Центр включает в себя отделения онкологии, гематологии, трансплантации костного мозга, несколько видов лабораторий, отдел радиологических исследований, оперблок. Коечный фонд составляет 92 места. Глава республики отметил, что объект как долгожданный, так и главный в контуре лечения онкозаболеваний. Его построили на год раньше запланированной даты, и сегодня центр уже принимает маленьких пациентов со всей республики.

Это большая трагедия и боль, когда ребёнок тяжело болен. С другой стороны – это большая ответственность для нас всех, потому что мы должны создать самые лучшие условия. Чтобы лечить тяжёлые заболевания, надо обладать и оборудованием для диагностики, и операционными, и высоким уровнем профессионализма врачей. Все эти три момента мы объединили здесь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Заместитель министра здравоохранения России отметила, что Башкортостан в целом высокими темпами реализует программы по модернизации медицинский учреждений. И среди них не только федеральные проекты, но и возведенные по инициативе Главы Башкортостана.

Мы видим, что медицинская помощь в республике приближается к населению. Это касается учреждений первичного звена, это касается и высокотехнологичных центров оказания помощи и детям, и взрослым. Сегодняшний объект, который уже подготовлен к сдаче, введён в эксплуатацию, является ярким примером того, как современные технологии приближаются к населению. Евгения Котова, заместитель министра здравоохранения России

Еще один немаловажный момент – в центре позаботились о комфортном пребывании. Его открывали прежде всего для детей, а потому в дизайне только красочные тона. Разукрашивать стены помогали сами пациенты. Есть здесь и своя школа, чтобы не отстать от учебной программы. А главное, что детей не отрывают от мам и пап: в палатах для родителей отдельные кровати.