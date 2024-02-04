Эксперты прокомментировали открытие в Уфе студенческого кампуса и детского онкоцентра

Динамика развития Башкортостана – пример для всех регионов страны. Об этом говорят эксперты. Открытие двух крупных объектов на этой неделе с участием Президента России и позиционирование республики в федеральной повестке, безусловно, еще выше поднимает имидж региона как внутри страны, так и за ее пределами. Открытие Центра детской онкологии и гематологии и введение в строй первой очереди Межвузовского студенческого кампуса – показатель реализации стратегии вклада в будущее как в ближней, так и в долгосрочной перспективе. И это плюс ко всему – технологический рывок.

Эта новость притягивает интересы жителей всей страны. Студенты из других субъектов могут приехать к нам учиться, потому что такого кампуса больше нигде нет. Профессорско-преподавательский состав тоже притягивается. Бизнес также всегда найдет точки соприкосновения с наукой и образованием.

Расул Гусманов, доктор экономических наук, преподаватель Башкирского государственного аграрного университета

Специалисты подчеркивают, что Башкортостан однозначно рассматривается как опорный регион Российской Федерации. Республика может решать самые разные задачи, как внутренние, так и внешние, например, быть презентабельной площадкой в международных делах. Напомним, что не так давно, например, Владимир Путин предложил провести форум межрегионального сотрудничества «Россия – Казахстан» в Уфе. Он состоится в этом году.

Гости республики видят, что здесь происходит, и отношение и к республике, и к России улучшается. Конечно, это формирует и оценку республики главой государства, его отношение – это результат того, что он здесь увидел, того, что он открывает здесь объекты.

Владимир Савичев, директор Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан, кандидат политических наук
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