Эксперты прокомментировали открытие в Уфе студенческого кампуса и детского онкоцентра

Динамика развития Башкортостана – пример для всех регионов страны. Об этом говорят эксперты. Открытие двух крупных объектов на этой неделе с участием Президента России и позиционирование республики в федеральной повестке, безусловно, еще выше поднимает имидж региона как внутри страны, так и за ее пределами. Открытие Центра детской онкологии и гематологии и введение в строй первой очереди Межвузовского студенческого кампуса – показатель реализации стратегии вклада в будущее как в ближней, так и в долгосрочной перспективе. И это плюс ко всему – технологический рывок.
Специалисты подчеркивают, что Башкортостан однозначно рассматривается как опорный регион Российской Федерации. Республика может решать самые разные задачи, как внутренние, так и внешние, например, быть презентабельной площадкой в международных делах. Напомним, что не так давно, например, Владимир Путин предложил провести форум межрегионального сотрудничества «Россия – Казахстан» в Уфе. Он состоится в этом году.