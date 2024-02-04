Эксперты прокомментировали открытие в Уфе студенческого кампуса и детского онкоцентра

Динамика развития Башкортостана – пример для всех регионов страны. Об этом говорят эксперты. Открытие двух крупных объектов на этой неделе с участием Президента России и позиционирование республики в федеральной повестке, безусловно, еще выше поднимает имидж региона как внутри страны, так и за ее пределами. Открытие Центра детской онкологии и гематологии и введение в строй первой очереди Межвузовского студенческого кампуса – показатель реализации стратегии вклада в будущее как в ближней, так и в долгосрочной перспективе. И это плюс ко всему – технологический рывок.