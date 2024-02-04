Глава одного из муниципалитетов Башкирии служит в отряде БПЛА на СВО

Поменял костюм чиновника на бронежилет, а уютный кабинет – на окопы и блиндажи. Глава одного из муниципалитетов республики в конце прошлого года отправился добровольцем на СВО и сейчас служит в отряде беспилотных летательных аппаратов на одном из самых горячих направлений специальной военной операции. Что побудило госслужащего отправиться на передовую и как о нем отзываются его боевые товарищи?

В этом бойце сразу и не признаешь чиновника. Наравне с остальными военнослужащими он выполняет боевую задачу недалеко от линии соприкосновения. На развертывание беспилотника даётся всего несколько минут, пока позицию не обнаружил противник и не нанёс удар. За операторами ведётся постоянная охота.

Борт отечественного производства за считанные секунды набирает скорость и уходит за горизонт. С высоты птичьего полета уже на земле операторы беспилотника ведут разведку на территории противника, выявляют расположение бронетехники и личного состава, укрепрайонов. Точные координаты целей в режиме реального времени передаются артиллеристам.

Время полета такого БПЛА составляет несколько часов. Техники ждут возвращения борта в безопасном месте. Там нам удается пообщаться с главой администрации одного из районов Башкортостана с позывным «Самурай» и его сослуживцами. В одном отряде служат бойцы из разных регионов России. У многих за плечами большой боевой опыт. Говорят, и «Самурай» быстро освоил военное дело.