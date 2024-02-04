В Уфе состоялась торжественная церемония открытия Года семьи

В колонном зале состоялась церемония награждения федеральными и республиканскими наградами: званием «Мать-героиня», которое присуждается женщинами, воспитавшим 10 и более детей, медалью ордена «Родительская слава» и медалью «Родительская доблесть». В башкирскую столицу приехали семьи, ставшие примером. У многих вместе с родными воспитываются и приёмные дети.

Башкирский язык для Ромы второй родной, чаще на нем говорить стал во второй родной семье. Несколько месяцев назад мальчика усыновили супруги Хабиповы. Раньше у Ромы были только сёстры, теперь появились ещё и братья. Вместе они не только готовят творческие номера, но и помогают родителям по хозяйству. В новой семье Рома не расстался с родными сестрёнками. Супруги забрали домой их вместе. Причём изначально не подозревали о таком пополнении. Убедили собственные дети.

Рафиса и Зарию Хабиповых дети называют дедушкой и бабушкой. Супруги воспитывают приёмных детей с учётом их интересов. Так, в семье растёт начинающий кондитер. К приезду съемочной группы БСТ Аиша Скобелкина испекла брендированный торт.

Родных детей у Хабиповых трое, они уже сами давно родители. Вместе с приёмными семья стала больше почти в три раза. Многодетным семьям государство уделяет особое внимание. И в 2024 году его станет больше. Указом президента он объявлен Годом семьи.

Лампада как символ семейного очага. Именно поэтому она в руках тех, кто точно знает, как сохранить этот свет. В колонном зале собрались родители, решившие, что сыновей и дочерей много не бывает. Есть и такие, кто воспитал 11 детей, один из которых – приёмный. По количеству – как целая футбольная команда. И два тренера, причём на равных. Компанию на торжественной церемонии каждой семье составили члены республиканского правительства.