Спортсмены из Башкирии готовятся к зимней Спартакиаде сильнейших

В России на предстоящей неделе стартует зимняя Спартакиада сильнейших. Она пройдет по олимпийским видам спорта, а состоятся соревнования на территории пяти субъектов страны. Практически во всех дисциплинах выступят и представители республики. Как готовятся атлеты из Башкортостана и какие задачи ставят перед собой?

Короткий инструктаж на заключительной тренировке перед спартакиадой. Сборная России под руководством Андрея Максимова готовилась к предстоящему турниру в Уфе. Этот старт спортсмены и наставники рассматривают как один из главных в сезоне.

Примет соревнования по шорт-треку Челябинск. Ну а в Уфе спортсмены провели работу над ошибками после выступлений в Саранске. Там прошел этап кубка страны. Особое внимание тренеры уделяли тактическим действиям на льду.

Наравне со всеми на льду выкладывается олимпийский чемпион Семен Елистратов. В декабре на чемпионате России в Коломне он выиграл многоборье. В Саранске уфимец завоевал две бронзовые награды на отдельных дистанциях и серебро в эстафете.

Высокая конкуренция наблюдается и в прыжках на лыжах с трамплина. В этом сезоне башкирские спортсмены Николай Матавин, Данила Букин и Анастасия Белякова не остаются без медалей на этапах кубка страны. Всего на Спартакиаду сильнейших в Нижний Тагил едут 12 представителей лыжного двоеборья и прыжков на лыжах с трамплина. Самый многочисленный состав от регионов в этих дисциплинах.

Хоккеистки «Агидели» отправятся в Челябинск. Команда выступит на спартакиаде практически полным составом. Не поедет на турнир только Алена Миллс. Она легионер, а в соревнованиях участвуют только россиянки. Там сыграют восемь сборных регионов, семь из них составлены на основе команд ЖХЛ.

На спартакиаде ожидается более 2500 спортсменов, больше всего участников выступят в лыжных гонках и сноуборде. Республика также будет представлена в этих соревновательных программах.