Четыре ножевых: уфимка едва не убила мужа из ревности

Информация о 40-летнем мужчине, поступившем в стационар с четырьмя резаными ранами на теле, поступила в полицию. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Фото №1 - Четыре ножевых: уфимка едва не убила мужа из ревности

Установлено, что муж и жена отправились в ночной клуб, где 34-летняя супруга приревновала своего мужчину к одной из посетительниц заведения.

Дома после конфликта женщина схватила кухонный нож и ударила им мужа. Когда осознала, что натворила, вызвала «скорую». Пострадавшего госпитализировали.  

Полицией с места происшествия изъят нож. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  

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