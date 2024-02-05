Четыре ножевых: уфимка едва не убила мужа из ревности

Информация о 40-летнем мужчине, поступившем в стационар с четырьмя резаными ранами на теле, поступила в полицию. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Установлено, что муж и жена отправились в ночной клуб, где 34-летняя супруга приревновала своего мужчину к одной из посетительниц заведения.

Дома после конфликта женщина схватила кухонный нож и ударила им мужа. Когда осознала, что натворила, вызвала «скорую». Пострадавшего госпитализировали.