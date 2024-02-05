Выжившие в страшной аварии в Башкирии получили серьезные увечья

Накануне днем в Янаульском районе Башкирии на трассе Нефтекамск — Янаул произошла страшная авария. По данным пресс-службы республиканской ГИБДД, за рулем «Лады Гранты» находился 74-летний водитель. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Шевроле Лачетти».

В результате ДТП водитель отечественной легковой от полученных травм скончался. Двум пассажирам «Лады» и шоферу «Шевроле» потребовалась помощь медиков. После осмотра их госпитализировали в Янаульскую больницу и городскую больницу Нефтекамска.

У 75-летней пассажирки «Гранты» диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и закрытый перелом обеих бедренных костей. У второго пассажира, 1984 года рождения, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, множественные ушибленные раны лица.

Водитель иномарки получил ушиб коленного сустава. После оказания первой помощи его отпустили домой. Его 58-летняя пассажирка находится в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, множественными ушибленными ранами лица, переломом нижней челюсти, ушибом грудной клетки, закрытой травмой органов брюшной полости.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.