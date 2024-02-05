В Стерлитамаке стартовали мастер-классы по пошиву тюбетеек

В Стерлитамаке стартовали мастер-классы по пошиву национального головного убора – тюбетейки. Их проводят специалисты центра исторической реконструкции и этнокультурного развития «Булат» совместно с партерами.
Проект получил поддержку в конкурсе грантов президентского фонда культурных инициатив в размере 470 тысяч рублей. На эту сумму приобретены ткани и необходимые инструменты.
В рамках проекта «Сокровище нации – тюбетейка» планируется проведение онлайн-марафона, создание видеороликов и демонстрация экспонатов школьникам. Также будет издана книга о башкирских тюбетейках и их разновидностях. Мастер-классы по пошиву тюбетейки проведет мастер Айгуль Сайфуллина.