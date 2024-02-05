В БГМУ выпускникам первого набора проекта «Медзнайка» вручили дипломы

В Башкирском государственном медуниверситете выпускникам первого набора проекта «Медзнайка» вручили дипломы. Он рассчитан на учащихся 5-9 классов. Проект включает 11 уроков продолжительностью полтора часа каждый.
Темы занятий – «Мой иммунитет», «Страна микробов», «Стоматолог и я», «3D-модуляция» и «Всевидящее око». Они проходят в игровом формате. Дипломы и подарки дети получили из рук ректора БГМУ Валентина Павлова, который пригласил их всех поступать в Медуниверситет.
В вузе продумывают дальнейшую реализацию проекта. Сейчас обучение проходит уже другая группа. В настоящее время они изучают особенности лечения зубов. Им также показывают медицинское оборудование и всё необходимое.