В Башкирии мужчина зарезал и сжег свою престарелую соседку

В Башкирии первый зампрокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Учалинского района, который совершил кражу, убил беспомощную старушку и поджег ее дом.

Пресс-служба республиканской прокуратура уточняет, что в июле 2022 года обвиняемый украл из сельской библиотеки многофункциональное устройство и монитор. С места преступления он скрылся.

Той же ночью злоумышленник проник в дом своей престарелой соседки, схватил кухонный нож и нанес ей несколько ударов в шею, грудь и живот. Женщина была беспомощной в силу своего возраста.

Затем обвиняемый поджег ее дом. Сумма ущерба составила более 620 тысяч рублей. Мужчина признал свою вину частично.