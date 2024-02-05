В Башкирии задержан грабитель, угрожавший продавцу магазина отверткой

Накануне в Ишимбае пожилой мужчина совершил разбойное нападение. Подробности инцидента сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Он вошел в магазин и угрожая продавцу отверткой, украл пять боков сигарет, 3 килограмма кураги и 4 бутылки чесночного соуса. После чего скрылся.

Установлено, что сначала 56-летний мужчина попросил выложить товар на прилавок. Но оплачивать товар отказался и вытащил отвертку. Угрожая продавцу, он похитил товар, процарапав продавцу щеку.

Женщине удалось вырваться из рук грабителя, добежать до соседнего магазина и вызвать полицию. Грабитель бросился бежать.