Мастер-классы и знакомство с культурой: как прошел День башкирского ТВ в Москве

В Москве на международной выставке «Россия» у стенда Башкортостана 31 января прошел День башкирского телевидения. Любой желающий мог попасть в импровизированную студию и прочитать текст с телесуфлера. Подробности – в нашем специальном репортаже.
О Салавате Юлаеве жительница Твери узнала впервые. Прочитала в тексте с телесуфлёра. Это тоже дебют. В День башкирского ТВ на выставке в Москве все желающие пробовали себя в роли ведущего. Причём задача усложнялась тем, что фразы были не только на русском языке, но и на башкирском, хоть и с транскрипцией. Непросто дались башкирские слова даже тем, кто родился в республике. И всё же вышло почти как с велосипедом: разучиться нельзя, но нужна практика.
Фоном импровизированной студии были живописные локации региона, в их числе Мурадымовское ущелье, знаменитые шиханы, гора Иремель. Так что на несколько минут Эльза Камалаева вернулась на родину, хоть и виртуально. Готовые ролики разместили в общем доступе, в соцсетях БСТ – возможно, для кого-то это станет началом телевизионного портфолио.
В кадре оказались и те, кто отвечал на вопросы викторины: жители страны рассказали, что знают о регионе южной части Уральских гор. Большинство ассоциаций, конечно, сладкие, а именно медовые.
Самый главный сладкоежка на выставке – медведь из «Берлоги». Развивать персонажа онлайн можно участвуя в реальных образовательных мероприятиях. Киберфизическую платформу «Берлога» на стенде Башкортостана впервые презентовали ещё в ноябре.
В День башкирского ТВ о самом интересном рассказывали сотрудники БСТ в прямых эфирах. Связь обеспечила техническая команда телеканала. Телевизионщики показали мастер-класс не только по работе в кадре, но и по игре на курае.
Тема башкирского ТВ на стенде республики в ВДНХ – одна из множества. Уже больше трех месяцев гостям экспозиции рассказывают о республике с разных сторон. Всё это в сопровождении национального колорита. Увозят гости выставки не только эмоции, но и новые навыки. Например, один из жителей Волгограда теперь сможет станцевать мужской башкирский танец.
А вот музыкальные инструменты у народов порой схожи. Гости из Узбекистана и Кыргызстана с кубызом были знакомы, но заочно. Башкирские инструменты звучали не только на стенде нашей республики. В один из дней декабря на выставке провели сабантуй – впервые не после завершения весенних полевых работ, а уже после даже осенних. Это стало частью демонстрации туристического потенциала региона. Уже в конференц-залах обсуждали промышленность, культуру и инвестиции.
Еще одна возможность погрузиться в этнику Башкортостана – увидеть обряды. Один из колоритных – церемония выкупа невесты. И это не просто постановка. Свадьба на сцене Московского ВДНХ – настоящая. Юлия из Баймака, Загир из Сибая. Отпраздновать одно из главных в их жизни событий на всю страну им предложили в загсе. Запомнится свадьба и тем, что пара стала сразу обладателем квадратных метров в Уфе. Сертификат вручил Радий Хабиров.
День Башкортостана не только открывает республику жителям других субъектов страны, но и возвращает на малую родину тех, кто много лет живет за её пределами.
Свои стенды на выставке «Россия» представили все 89 субъектов страны. Регионы показывают самобытность, при этом учитывая тренды. Так, стенд Башкортостана изготовлен с применением новейших 3D-технологий.