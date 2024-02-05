Мастер-классы и знакомство с культурой: как прошел День башкирского ТВ в Москве

В Москве на международной выставке «Россия» у стенда Башкортостана 31 января прошел День башкирского телевидения. Любой желающий мог попасть в импровизированную студию и прочитать текст с телесуфлера. Подробности – в нашем специальном репортаже.

О Салавате Юлаеве жительница Твери узнала впервые. Прочитала в тексте с телесуфлёра. Это тоже дебют. В День башкирского ТВ на выставке в Москве все желающие пробовали себя в роли ведущего. Причём задача усложнялась тем, что фразы были не только на русском языке, но и на башкирском, хоть и с транскрипцией. Непросто дались башкирские слова даже тем, кто родился в республике. И всё же вышло почти как с велосипедом: разучиться нельзя, но нужна практика.

Фоном импровизированной студии были живописные локации региона, в их числе Мурадымовское ущелье, знаменитые шиханы, гора Иремель. Так что на несколько минут Эльза Камалаева вернулась на родину, хоть и виртуально. Готовые ролики разместили в общем доступе, в соцсетях БСТ – возможно, для кого-то это станет началом телевизионного портфолио.

В кадре оказались и те, кто отвечал на вопросы викторины: жители страны рассказали, что знают о регионе южной части Уральских гор. Большинство ассоциаций, конечно, сладкие, а именно медовые.

Самый главный сладкоежка на выставке – медведь из «Берлоги». Развивать персонажа онлайн можно участвуя в реальных образовательных мероприятиях. Киберфизическую платформу «Берлога» на стенде Башкортостана впервые презентовали ещё в ноябре.

В День башкирского ТВ о самом интересном рассказывали сотрудники БСТ в прямых эфирах. Связь обеспечила техническая команда телеканала. Телевизионщики показали мастер-класс не только по работе в кадре, но и по игре на курае.

Тема башкирского ТВ на стенде республики в ВДНХ – одна из множества. Уже больше трех месяцев гостям экспозиции рассказывают о республике с разных сторон. Всё это в сопровождении национального колорита. Увозят гости выставки не только эмоции, но и новые навыки. Например, один из жителей Волгограда теперь сможет станцевать мужской башкирский танец.

А вот музыкальные инструменты у народов порой схожи. Гости из Узбекистана и Кыргызстана с кубызом были знакомы, но заочно. Башкирские инструменты звучали не только на стенде нашей республики. В один из дней декабря на выставке провели сабантуй – впервые не после завершения весенних полевых работ, а уже после даже осенних. Это стало частью демонстрации туристического потенциала региона. Уже в конференц-залах обсуждали промышленность, культуру и инвестиции.

Еще одна возможность погрузиться в этнику Башкортостана – увидеть обряды. Один из колоритных – церемония выкупа невесты. И это не просто постановка. Свадьба на сцене Московского ВДНХ – настоящая. Юлия из Баймака, Загир из Сибая. Отпраздновать одно из главных в их жизни событий на всю страну им предложили в загсе. Запомнится свадьба и тем, что пара стала сразу обладателем квадратных метров в Уфе. Сертификат вручил Радий Хабиров.

День Башкортостана не только открывает республику жителям других субъектов страны, но и возвращает на малую родину тех, кто много лет живет за её пределами.