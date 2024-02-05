В Уфе в студенческом кампусе проведут экскурсии для школьников

В башкирской столице начнут строить вторую очередь межвузовского студенческого кампуса. Об этом сообщил сегодня Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в ЦУРе.

Руководитель республики дал поручение об организации школьных экскурсий в готовый комплекс кампуса. Он подчеркнул, что учащиеся должны видеть, что там созданы все условия для студентов.

Кроме того, по поручению Радия Хабирова поведут Дни открытых дверей для ученых и аспирантов вузов республики.

Напомним, 1 февраля, Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе IQ-парка в Уфе.