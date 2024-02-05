В Уфе сотрудники транспортной полиции помогли собаке, брошенной хозяином

Владелец американского стаффордширского терьера перед отправлением поезда Тюмень — Махачкала подошел к продавцу сувенирного киоска на железнодорожном вокзале в Уфе.
Он спросил, не нужна ли кому-нибудь собака. Получив отрицательный ответ, хозяин пса сказал, что он ее оставляет, вручил продавцу поводок и ушел.
По информации МВД Медиа, женщина сразу же передала брошенное животное сотрудникам уфимского ЛУ МВД России на транспорте. Они забрали собаку по кличке Булка в комнату полиции, установили личность ее владельца и связались с его родственниками, чтобы те забрали питомца.
Поздно вечером за псом приехали родственники оставившего его на вокзале хозяина. По данному факту уже проводится проверка.
Фото: МВД Медиа