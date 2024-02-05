В Башкирии спасатели пришли на помощь пожилой лыжнице с собакой

Накануне вечером в Центр обработки вызовов Системы-112 поступила информация об инциденте в Мечетлинском районе рядом с деревней Октябрьск. Там потерялась 64-летняя женщина.

Ее супруг сообщил, что она отправилась покататься на лыжах, с собой взяла собаку, но домой так и не вернулась.

По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, спасатели сразу же выехали на помощь. На снегоходе они двигались по следам лыжницы. Спустя время, они заметили собаку, которая и привела их к хозяйке. Обессилевшая, она лежала в снегу с признаками сильного переохлаждения.

Ее быстро эвакуировали до патрульной машины, чтобы потом передать медикам.