Радий Хабиров вручил медали им. Минигали Шаймуратова бойцам полка «Башкортостан»

За мужество и героизм. На еженедельном заседании правительства Радий Хабиров вручил участникам спецоперации медали имени Минигали Шаймуратова. Чествование бойцов стало традиционной церемонией.
В этот раз наград удостоились девять военнослужащих полка «Башкортостан», которые в данный момент находятся в краткосрочном отпуске. В скором времени они вновь вернутся на передовую.
Напомним, мотострелковый полк «Башкортостан» был сформирован летом прошлого года, многие бойцы удостоены государственных наград. Полк находится на хорошем счету в командовании Вооруженных сил России.