С площади «Уфа-Арены» бойцов проводили на СВО после краткосрочного отпуска

За время отдыха им удалось не только повидаться с близкими, но и успеть решить бытовые вопросы. Провожать своих солдат приехали родственники и друзья. К месту несения службы бойцов доставят транспортом, выделенным республикой.
В республике продолжают набор на военную службу по контракту. Могут обратиться мужчины до 65 лет включительно и женщины до 45. О порядке поступления на службу можно узнать по единому справочному номеру 117. Кроме того, можно обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту на улице Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм, на сайтах башбат.рф и Минобороны России.