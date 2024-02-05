С площади «Уфа-Арены» бойцов проводили на СВО после краткосрочного отпуска

В республике продолжают набор на военную службу по контракту. Могут обратиться мужчины до 65 лет включительно и женщины до 45. О порядке поступления на службу можно узнать по единому справочному номеру 117. Кроме того, можно обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту на улице Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм, на сайтах башбат.рф и Минобороны России.