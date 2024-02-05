ХК «Салават Юлаев» на своём льду уступил СКА из Санкт-Петербурга

Накануне «Салават Юлаев» на своём льду принимал хоккеистов СКА из Санкт-Петербурга. В первом периоде гости забросили две шайбы, играя в большинстве, а после перерыва забили ещё дважды.

Тем не менее юлаевцы почти сумели отыграться после 0:4. Две шайбы Александра Шарова в большинстве, а следом и гол Динара Хафизуллина позволили «Салавату» вернуться в игру. Дожать соперника не удалось – 4:3, победа лидера Западной конференции.