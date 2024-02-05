В Уфе состоялись лыжные гонки БГМУ памяти Филиппа Кургаева

На территории спортивно-оздоровительного комплекса «Биатлон» собрались не менее сотни медицинских работников со всей республики. Выпускники, студенты и преподаватели Башкирского медуниверситета соревновались в 49-м турнире на призы памяти Филиппа Кургаева – знаменитого выпускника вуза, который во время Великой Отечественной войны организовал в тылу врага подпольный госпиталь для спасения раненых.

Вместо врачебного кабинета – лыжная трасса. За годы соревнований сложились медицинские династии, где муж, жена, дети и внуки становились участниками гонок. И в этот раз самому юному болельщику исполнилось пять лет, а самому старшему – 74 года. Ветеран Верхнеяркеевкой ЦРБ Нил Уразаев в прошлом был главврачом в Стерлитамакской поликлинике, работал в Сургуте. Несмотря на возраст, из года в год принимает участие в состязаниях. На соревнования приехал с супругой.

Еще вчера эти спортсмены заполняли амбулаторные карты, принимали больных, оперировали. Многие впервые в этом сезоне встали на лыжи. Для большинства соревнования стали возможностью встретить старых друзей, пообщаться, отвлечься от напряженных рабочих будней, насладиться хорошей погодой, а также провести время с семьёй.

Идея соревнований появилась в 1976 году в память о погибшем в годы Великой Отечественной войны коллеге, выпускнике Башкирского медицинского института. Это своеобразная эстафета поколений башкирских врачей, целью которой является популяризация лыжного спорта.

С каждым годом расширяется география турнира, растет количество участников. Все больше команд приезжает со своей символикой, что добавляет красок и азарта состязаниям. Некоторые уже более 20 лет принимают участие и не изменяют традициям.