Из Уфы отправился 110-й гумконвой для участников СВО

Из Уфы уехал 110-й гумконвой для добровольцев и мобилизованных из республики. Перед отправкой наградили участников колонны, которые уже не в первый раз ездят на территорию новых регионов страны. Адресную помощь направили от организаций, общественных объединений, а также неравнодушных жителей из девяти районов.

В состав груза вошли автомобили, 57 кубометров пиломатериала, мобильные бани, 30 тонн воды, шиномонтажное оборудование, газовые баллоны, теплая одежда и обувь, продукты питания, рециркуляторы для госпиталей, медикаменты и посылки от родственников. Для энергокомпании ЛНР отправили дробилку для расчистки линий электропередачи от лесных насаждений.

В этом году гумконвой отправился в четвертый раз. Его сформировали с учётом пожеланий военнослужащих. Груз предназначен для 16 воинских подразделений, дислоцируемых в четырёх новых субъектах России. Отправка гумпомощи выполняется постоянно и находится на личном контроле главы республики.