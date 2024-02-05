В Уфе проходит отбор проекта «Сильные идеи для нового времени»

В Уфе проходит региональный отбор всероссийского проекта «Сильные идеи для нового времени». Участники представляют общественно значимые инициативы, перед экспертным составом лучшие попадут в ТОП-100 России, получат поддержку и будут реализованы. Проект поддерживает идеи, которые внесут значимый вклад в развитие страны.

Организатором является Агентство стратегических инициатив. В рамках форума также проходит всероссийский конкурс российских растущих брендов «Знай наших». Он также проходит уже не в первый раз. И в этом году количество заявок поступило в два раза больше чем в прошлом.