В Башкирии 88-летняя невеста планирует выйти замуж

Под венец собирается постоялица Старобаишского дома-интерната. Женщине пришлось пройти через череду жизненных испытаний, прежде чем обрести счастье.

Эти тёплые носочки Зугра Аглямовна вяжет своему жениху. Она встретила свою половинку в интернате. Хватило всего двух месяцев понять, что они родственные души. Сейчас пара ждёт семейную комнату, а в планах – расписаться.

Вместе сидели за столом в столовой. Там и познакомились, разговорились. Он меня провожал до комнаты. Сейчас нашему знакомству только несколько месяцев. Зугра Талипова, подопечная Старобаишского дома-интерната для престарелых и инвалидов

Одному трудно. Нужен человек рядом. Поговорить, погулять, вместе что-то делать. Халаф Хабирялов, подопечный Старобаишского дома-интерната для престарелых и инвалидов

Зугра Аглямовна приехала сюда в ноябре прошлого года. На её долю выпала непростая судьба. Тяготы Великой Отечественной войны, переезд на Украину, нелегкая работа на железной дороге, потеря детей и мужа. Ей пришлось научиться жить самостоятельно. Но на этом трудности не закончились. Жить на Украине стало опасно. Как-то в её дом попал снаряд и полностью разрушил его. Бабушка двое суток скрывалась в лесу. Голодную и обессиленную нашли её бойцы и привели в пункт временного размещения. Оттуда Зугру Аглямовну забрал внук Александр. Тогда женщина решила вернуться в родные края.

Тем, кому за 80 лет, одних никуда не отправляют. Должен быть провожающий. Придумала план. Как только зашла в автобус, попросила одну женщину помощь мне. Она заручилась за меня. С ней и доехали до Москвы. Зугра Талипова, подопечная Старобаишского дома-интерната для престарелых и инвалидов

В Янаул Зугра Аглямовна доехала на поезде. Её встретил брат. Погостив у него, она решила обустроиться в доме-интернате. Её жених здесь также недавно. До этого жил один в соседней деревне. Случайная встреча наполнила его быт новым смыслом.