Управдомы и новые медучреждения: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров раскритиковал глав администраций районов и городов за несерьёзное отношение к проведению Управдомов. Форумы по теме ЖКХ были организованы по поручению главы республики во всех муниципалитетах. Однако, во многих они состоялись формально.

Отношение формальное, работа для галочки. Критике Радия Хабирова подверглись главы районов и городов за Управдомы. Проведение форумов никто не проигнорировал, а вот их организация вызвала вопросы. В частности, в четырех муниципалитетах мероприятие возглавили заместители глав, в некоторых районах посетителей было меньше в десятки раз, чем проживающих в МКД. Где-то просто не объявили о проведении Управдома. Хотя тема форумов – ЖКХ всегда вызывает ажиотаж среди населения.

Почему так? Вот Благовещенск и Калтасы пусть расскажут. Сами лично проводите. По-русски говорю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также в основной повестке совещания – проведение республиканского конкурса «Трезвое село». Каждый год к проекту присоединяется всё больше населённых пунктов, решивших вести здоровый образ жизни. В этом году призовой фонд увеличен ещё на 8 млн рублей. Таким образом, каждый участник получит сертификат. Победители, конечно, заберут большую часть средств, на которые они смогут благоустроить родной населенный пункт.

Фонд в этом году будет 48 млн 400 тыс. рублей. Это уникальный случай, потому что мы всегда на своей практике рассказываем нашим коллегам из других регионов. Есть регионы, которые аналогичные конкурсы проводят, как правило – это маленькая сумма. А мы говорим, что это будут целевые деньги, которые будут направлены на благоустройство. За пять лет у нас уже очень много было благоустроено территорий. На первом месте у нас идут детские площадки, спортивные площадки, общественные пространства. Эльвира Аиткулова, председатель Президиума Всемирного курултая башкир, депутат Государственной Думы

Радий Хабиров напомнил руководству Минздрава о ранее данных поручениях. Речь об открытии медорганизаций в трёх районах – детских поликлиниках в Баймаке и Месягутово, а также о больнице со станцией скорой помощи в селе Большеустьикинском. Глава республики ставил сроки, в которые должны начать вести приём пациентов.

Следующая контрольная точка – это Баймак и Месягутово. Начали работу, дальше работайте. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан