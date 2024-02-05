Управдомы и новые медучреждения: главные темы оперативки с Радием Хабировым

Радий Хабиров раскритиковал глав администраций районов и городов за несерьёзное отношение к проведению Управдомов. Форумы по теме ЖКХ были организованы по поручению главы республики во всех муниципалитетах. Однако, во многих они состоялись формально.
Отношение формальное, работа для галочки. Критике Радия Хабирова подверглись главы районов и городов за Управдомы. Проведение форумов никто не проигнорировал, а вот их организация вызвала вопросы. В частности, в четырех муниципалитетах мероприятие возглавили заместители глав, в некоторых районах посетителей было меньше в десятки раз, чем проживающих в МКД. Где-то просто не объявили о проведении Управдома. Хотя тема форумов – ЖКХ всегда вызывает ажиотаж среди населения.
Также в основной повестке совещания – проведение республиканского конкурса «Трезвое село». Каждый год к проекту присоединяется всё больше населённых пунктов, решивших вести здоровый образ жизни. В этом году призовой фонд увеличен ещё на 8 млн рублей. Таким образом, каждый участник получит сертификат. Победители, конечно, заберут большую часть средств, на которые они смогут благоустроить родной населенный пункт.
Радий Хабиров напомнил руководству Минздрава о ранее данных поручениях. Речь об открытии медорганизаций в трёх районах – детских поликлиниках в Баймаке и Месягутово, а также о больнице со станцией скорой помощи в селе Большеустьикинском. Глава республики ставил сроки, в которые должны начать вести приём пациентов.
На оперативном совещании дали старт работе нового глэмпинга в Стерлитамакском районе. Разместился он на берегу реки в центре соснового бора. Предприниматель получил российскую субсидию на открытие базы. Республика в этом году заняла 7-ое место среди регионов по объёму федеральных средств, это более 165 млн руб. Деньги направят на развитие событийного туризма и формирование туристического кода городов.