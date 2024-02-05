В Уфе борются с трудностями передвижения по дорогам

Снова снег и коммунальщикам наказывают не буксовать. Чтобы не застревали в сугробах жители города. На трудности передвижения жаловались и автомобилисты, и пешеходы: рядовые граждане и сотрудники государственных организаций. Увязали в снегу кареты скорой помощи. Синоптики не оправдывают службы, но всё же отмечают: меньше чем за неделю выпала треть месячной нормы осадков.

Заезд к учреждению здравоохранения без охраны здоровья. На парковку поликлиники через снежную кашу можно попасть только с разгона, с риском для окружающих.

Увязают в пути даже машины скорой помощи. Ролики, снятые уфимцами взяты из интернета. Не застревают похоже только те, кто сидит выше. Речь, конечно, о клиренсе...

Пробуксовывают и пешеходы. А для тех, кто с трудом передвигается даже по чистому асфальту – выйти на улицу зимой – целый личный подвиг.

Сами жильцы заниматься уборкой не должны. За порядком во дворах обязаны следить управляющие компании. Их номера телефонов, как правило, есть в квитанциях и на информационных стендах подъездов. Также администрация Уфы опубликовала список служб, которые должны принимать звонки круглосуточно. Обратиться горожане могут в ситуационный центр Единой дежурно-диспетчерской служб, на горячую линию Госкомитета по жил и строй надзору республики, а также в диспетчерскую регионального Министерства ЖКХ.

Не нашли золотую середину при уборке снега и в одном из дворов по улице Комарова. Коммунальщики так увлеклись, что вычистили не только дороги, но частично и клумбы.

С началом новой недели – новый график плановых уборок снега. Принимают заявки также онлайн – на портале «Уфа снежная». 5 февраля горожане оставили около 500 обращений.

По информации республиканского Гидрометцентра в первые дни февраля в Башкортостане выпала почти треть месячной нормы осадков. В отдельных районах региона показатели достигают 60 %. Специалисты дают прогнозы на ближайшие три дня.