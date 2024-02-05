В Уфе студентов-медиков обучили тактической медицине

Спасти, а не покалечить. Наложить жгут при кровотечениях, зафиксировать переломы, помочь при ожогах, остановке дыхания и сердца и правильно транспортировать. Особенно в условиях экстренной ситуации и боевых действий, когда счёт времени идёт на минуты. Депутат Госдумы Бадма Башанкаев, врач-хирург, посетил Уфу и провёл студентам занятия по тактической медицине. Ребята отработали на практике не только помощь в условиях мирной жизни, но и особенности спасения раненого на передовой.

Аккуратно, но ещё не уверенно. Камилла накладывает жгут, внимательно прислушиваясь к инструктору. Любой недочёт может привести к роковой ошибке.

Экспресс-обучение по тактической медицине студентам провели Депутат Госдумы и врач-хирург Бадма Башанкаев и его коллега с позывным «Космос», которые на протяжении двух лет спасают жизни бойцов на передовой.

Первая помощь не является медицинской – она оказывается до прибытия специалистов или доставки пострадавшего в больницу. При авариях, катастрофах или в условиях активного боя и обстрелов в первые минуты действия по спасению принимает окружение. Вот тут то и нужны те самые навыки.

После ряда встреч со студентами-медиками Бадма Николаевич посетил военно-патриотический парк «Патриот», куда сегодня прибыли на недельное обучение ребята из Белорецка, Сибая и Уфы. Познакомился с условиями быта и обучения и побывал в местном музее ВДВ.