На стенде Башкирии выставки «Россия» прошли дни торговли

Дни торговли прошли на стенде республики на международной выставке «Россия» в Москве. Здесь посетителей знакомили с достижения региона в этой сфере, проходили лекции, игры, викторины и разыгрывались подарки от проекта «Продукт Башкортостана».

Шеф-повара провели мастер-классы по приготовлению башкирских блюд и организовали дегустацию. К слову, накрывать стол – это тоже искусство, секреты которого раскрыли гостям стенда.

Для детей провели уроки финансовой грамотности, а потенциальным инвесторам рассказали о мерах господдержки. Также были заключены соглашения и меморандумы. Например Башпотребсоюз подписал его с палатой кооперативов Ирана. В последний день прошёл розыгрыш путевки в республику на двоих. Она предполагает экскурсии по столице, а также путешествие в Уральские горы.