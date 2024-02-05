Команды из Башкирии отличились на двух стартах по велоспорту

Команды из Башкортостана выступили сразу на двух стартах по велоспорту, где отличились успешными результатами. Юные спортсмены в возрастной категории 15-16 лет завоевали медали на межрегиональных соревнованиях в Омске, в которых принимали участие около 300 велосипедистов из Челябинской, Тюменской, Омской областей и Республики Башкортостан. В это же время спортсмены от 13 до 14 лет выступали на международных и всероссийских стартах в Краснодарском крае. Сейчас ребята вернулись домой и уже готовятся к новым стартам.

Уже много лет в нашей республике активно развивается велосипедный спорт. А в особенности гонки на шоссе. Но с середины 2023 года больше внимания стали уделять таким дисциплинам как гонки на треке, маунтинбайк-велокросс, кросс-кантри и BMX. Для многих из них нужны специальные трассы. Но имеются они лишь в нескольких городах.

В начале января команда отправилась на учебно-тренировочные сборы в Омск. Там же они и выступили на межрегиональных стартах в дисциплине – трек. Всего честь нашей Республики защищали 10 спортсменов. На счету Элины Камильяновой серебряная медаль. Она проехала 4 гонки. До золота оставалось немного, но на финише уступила представительнице Челябинской области.

Результаты были хорошие, все устраивало, гонки были тоже хорошие. Девочки из Челябинской области тоже были хорошие. Ну все было хорошо. Но были моменты там иногда, было тяжеловато. Элина Камильянова, серебряный призёр межрегиональных соревнований по велоспорту

Также в тройку лучших вошла Ульяна Верижникова. Спортсменка признаётся, было непросто. Особенно на первой гонке. Ульяна набрала 30 очков, тем самым остановилась на третьем месте.

Мне не удалось занять второе место, потому как были достойные соперницы и ещё был страх. Ульяна Верижникова, бронзовый призёр межрегиональных соревнований по велоспорту

В это же время проходили международные и всероссийские соревнования в Краснодарском крае в посёлке Архипо-Осиповка. Там башкирские спортсмены впервые вошли в тройку лучших в дисциплине маунтинбайк-велокросс. Медали на счету Юлии Гулиной и Карины Ахметхановой. Среди юношей четвёртое место занял Анатолий Голованов.

Они вот так активно участвуют. Пусть даже межрегиональные, всероссийские, международные соревнования, как я уже говорил. Они набираются опыта. А для чего мы ещё отправляем ребят? Для того, чтобы набирать очки. Ильшат Биккулов, и.о. директора спортивной школы олимпийского резерва по велоспорту