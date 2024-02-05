Команды из Башкирии отличились на двух стартах по велоспорту

Команды из Башкортостана выступили сразу на двух стартах по велоспорту, где отличились успешными результатами. Юные спортсмены в возрастной категории 15-16 лет завоевали медали на межрегиональных соревнованиях в Омске, в которых принимали участие около 300 велосипедистов из Челябинской, Тюменской, Омской областей и Республики Башкортостан. В это же время спортсмены от 13 до 14 лет выступали на международных и всероссийских стартах в Краснодарском крае. Сейчас ребята вернулись домой и уже готовятся к новым стартам.
Уже много лет в нашей республике активно развивается велосипедный спорт. А в особенности гонки на шоссе. Но с середины 2023 года больше внимания стали уделять таким дисциплинам как гонки на треке, маунтинбайк-велокросс, кросс-кантри и BMX. Для многих из них нужны специальные трассы. Но имеются они лишь в нескольких городах.
В начале января команда отправилась на учебно-тренировочные сборы в Омск. Там же они и выступили на межрегиональных стартах в дисциплине – трек. Всего честь нашей Республики защищали 10 спортсменов. На счету Элины Камильяновой серебряная медаль. Она проехала 4 гонки. До золота оставалось немного, но на финише уступила представительнице Челябинской области.
Также в тройку лучших вошла Ульяна Верижникова. Спортсменка признаётся, было непросто. Особенно на первой гонке. Ульяна набрала 30 очков, тем самым остановилась на третьем месте.
В это же время проходили международные и всероссийские соревнования в Краснодарском крае в посёлке Архипо-Осиповка. Там башкирские спортсмены впервые вошли в тройку лучших в дисциплине маунтинбайк-велокросс. Медали на счету Юлии Гулиной и Карины Ахметхановой. Среди юношей четвёртое место занял Анатолий Голованов.
Набранные очки и призовые места на всероссийских стартах помогли нашей команде отобраться в финальную часть Спартакиады учащихся 2024. Она пройдёт летом по всей России, а также в нашей республике.