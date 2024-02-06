В ближайшие дни в Башкирии будет снежно и ветрено

Специалисты Башгидрометцентра рассказали о погоде на ближайшие три дня. Согласно их прогнозам, сегодня в республике пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег. В отдельный районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер южный умеренный. Днем +2, -3 градуса.

Завтра, 7 февраля, синоптики нам снова обещают мокрый снег, местами сильный. Днем по югу региона метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер восточный, с переходом на западный умеренный. Ночью и днем столбики термометров покажут -1, -6 градусов.