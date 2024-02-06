Свыше 730 литров контрафактного алкоголя изъято в Уфе

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Уфе установили факт незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По информации пресс-службы ведомства, местный житель, 1994 года рождения, в двух гаражах оборудовал цех, где изготавливал, а затем продавал нелегальный алкоголь.

Изъято более 80 пластиковых канистр и 290 стеклянных бутылок различного объема с фирменными этикетками со спиртом, водкой и коньяком. Также обнаружены пустые стеклянные бутылки, а также различные приспособления для изготовления контрафактного алкоголя.

Общий объем изъятой спиртосодержащей продукции превысил 730 литров.

Возбуждено уголовное дело.