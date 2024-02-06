В Башкирии неизвестный попытался украсть девочку средь бела дня

Как сообщает портал Mash Batash, инцидент зафиксировали на улице Коммунистической. Девочка шла из школы с 12-летним братом. За ними следовал неизвестный с маской на лице. Когда ребята чуть разминулись, злоумышленник схватил девочку за руку и с силой потянул в другую сторону. К счастью, братишке удалось остановить неизвестного и спасти сестрёнку.