В Уфе подвели итоги конкурса «Лучший новогодний городок»

В Уфе подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший новогодний городок». Результатами поделились в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Фото №1 - В Уфе подвели итоги конкурса «Лучший новогодний городок»

В номинации «Лучший новогодний городок во внутригородских районах городского округа город Уфа РБ» первое место занял Дёмский район, второе – Октябрьский, третье – Калининский.

При выборе лучших проектов учитывали оригинальность оформления, использование современного оборудования, в том числе иллюминации и световых эффектов, наличие скульптурных композиций, ледяных или снежных фигур, горок и других развлекательных объектов.

Отдельно в министерстве отметили, что количество заявок на конкурс каждый год растёт.

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