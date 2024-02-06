В Уфе подвели итоги конкурса «Лучший новогодний городок»

В Уфе подвели итоги ежегодного конкурса «Лучший новогодний городок». Результатами поделились в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
В номинации «Лучший новогодний городок во внутригородских районах городского округа город Уфа РБ» первое место занял Дёмский район, второе – Октябрьский, третье – Калининский.
При выборе лучших проектов учитывали оригинальность оформления, использование современного оборудования, в том числе иллюминации и световых эффектов, наличие скульптурных композиций, ледяных или снежных фигур, горок и других развлекательных объектов.
Отдельно в министерстве отметили, что количество заявок на конкурс каждый год растёт.