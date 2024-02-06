В Башкирии снижается заболеваемость ОРИ и гриппом

Среди циркулирующих на территории Башкирии респираторных вирусов основная доля приходится на вирус гриппа А. Таковы данные Роспотребнадзора по республике.

По состоянию на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 29,2 тысячи заболевших ОРИ и гриппом. Это на 8,6% ниже, чем неделей ранее. Каждый второй заболевший – ребенок до 14 лет.

Эпидемиологи рекомендуют помнить о мерах профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, избегать контактов с людьми с симптомами заболевания и дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты.