В Башкирии из горящего дома эвакуировали 30 человек

Сегодня, 6 февраля, ночью в Стерлитамаке зафиксировали пожар. Подробности тушения возгорания рассказали в МЧС региона.
На улице Цюрупы на третьем этаже четырёхэтажного дома коридорного типа огнём охватило квартиру. Пожарные были на месте происшествия через 6 минут после сообщения о возгорании. Им удалось эвакуировать 10 жильцов. Ещё 30 человек, среди которых 8 – дети, покинули зону воздействия опасных факторов самостоятельно.
Открытое горение было ликвидировано за 27 минут. В огне пострадал 27-летний парень. Ему потребовалась госпитализация. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
Фото: МЧС по РБ.