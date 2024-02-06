В Башкирии из горящего дома эвакуировали 30 человек

На улице Цюрупы на третьем этаже четырёхэтажного дома коридорного типа огнём охватило квартиру. Пожарные были на месте происшествия через 6 минут после сообщения о возгорании. Им удалось эвакуировать 10 жильцов. Ещё 30 человек, среди которых 8 – дети, покинули зону воздействия опасных факторов самостоятельно.