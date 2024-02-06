Волонтеры Федоровского района шьют белье для бойцов СВО

Швейный цех «Шьём для солдат» работает в усиленном режиме. Волонтёры села Фёдоровка каждый день заняты привычными делами. Плетут масксети, изготавливают блиндажные свечи, шьют постельное и нижнее бельё, вяжут носки.

Сейчас к волонтёрам присоединились сельчане из сёл Каралачик, Батырово, Денискино и многие другие. Не остаются в стороне родные и близкие участников СВО. До нового года они уже отправили партию посылок. Бойцы получили подарки, тёплые вещи, средства гигиены, продукты, сладости и другое. Кроме того, уроженец этого села предоставил бензиновый генератор.