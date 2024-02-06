Жители Шаранского района хотят благоустроить родник в рамках ППМИ

Жители села Кир-Тлявли Шаранского района решили благоустроить родник в населенном пункте и с этим проектом решили принять участие в программе поддержки местных инициатив. Работники сельского дома культуры в поддержку проекта провели игры «Зимние развлечения».

Участники мероприятия приняли участие в таких конкурсах, как «Эстафета на ватрушках», «Самый меткий», «Конные скачки» и «Перетягивание каната». Для старшего поколения была организована скандинавская ходьба.