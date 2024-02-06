В Уфе прошла встреча выпускников гимназии-интерната им. Газиза Альмухаметова

Вспомнили детство и учителей, которые дали путевку во взрослую жизнь. В республиканской гимназии-интернате имени Газиза Альмухаметова состоялась встреча выпускников. Уже стало традицией в первую субботу февраля ежегодно устраивать встречи для бывших одноклассников.

В этом году, можно сказать, состоялся юбилей трех поколений. Пригласили выпускников, окончивших гимназию 45, 40 и 35 лет назад. Главным подарком для гостей, учитывая музыкальную направленность гимназии, конечно же, стал концерт, который подготовили учителя и учащиеся гимназии.