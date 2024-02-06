Жители Татышлинского района решили благоустроить кладбища в рамках ППМИ

Жители сразу трех сел Татышлинского района – Бадряшево, Кальтяево и Уразгильды – решили в этом году благоустроить свои кладбища. Для этого решили участвовать в программе поддержки местных инициатив.

В первую очередь требуется ремонт ограждения и очистка территории от старых насаждений. Где-то часть периметра и вовсе без забора. В Бадряшево местному кладбищу уже более 120 лет. И за это время, хоть периодически сельчане своими силами и делали ремонт, но полностью решить вопрос не получалось.