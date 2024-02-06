Боец СВО из Башкирии готов вновь встать в строй после ранения

Сегодня боец-контрактник СВО с позывным «Антей» находится дома: поправляется после ранения. Его историю рассказала корреспондент издания «Красный ключ. Нуриман» Олеся Сулейманова.

«Антей», как и многие его земляки, закончил Красногорскую школу, ушел в армию. После срочной службы вернулся на малую родину, но спустя время понял, что гражданская жизнь – это не его. И в 2013-м мужчина принял решение подписать контракт с Минобороны страны и проходил службу в Таджикистане в качестве старшего разведчика разведроты специального назначения.

Когда началась спецоперация на Украине разведчика отправили на выполнение боевых задач.

За «линию» я вошел в марте 2022 года. Здесь вместе с сослуживцами выявляли данные о боевых возможностях врага, его уязвимости и об обстановке в районе боевых действий. Одним словом, разведывали территорию в пределах соединений, частей и подразделений, находящихся в соприкосновении с противником. Но в августе того же года получил свое первое ранение, после чего был госпитализирован в Ростов-на-Дону. Боец СВО, позывной «Антей»

После ранения военнослужащий понял, насколько важна в жизни семья, и принял решение о переводе на службу в военную часть, которая находилась ближе к дому, где его возвращения ждут супруга, сын, дочь и мама. Он перевелся в Самарскую область осенью прошлого года. А уже в ноябре вновь стал участником СВО.

Но 12 декабря прошлого года получил серьезные ранения. Дело было под Авдеевкой… Мы вместе с сослуживцами находились на позиции. Во время пересменки нас обнаружил вражеский квадракоптер. Дождавшись сменяющей нас группы, противник скорректировал свою цель по нашей позиции, после чего им было произведено три выстрела из танкового оружия. В результате многие из нас, в том числе и я, получили ранения разной степени, также взвод понес потери личного состава. Боец СВО, позывной «Антей»

По словам «Антея», единственное, что ему запомнилось в ту ночь, это крики о помощи сослуживцев и то, как они, раненные, вместе с товарищами эвакуировали тела 300-х и 200-х бойцов.

Мужчина уверен, что совсем скоро вновь вернется в ряды армии, и мы обязательно победим!

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Также все желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.