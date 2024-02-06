Боец СВО из Башкирии готов вновь встать в строй после ранения

Сегодня боец-контрактник СВО с позывным «Антей» находится дома: поправляется после ранения. Его историю рассказала корреспондент издания «Красный ключ. Нуриман» Олеся Сулейманова.
«Антей», как и многие его земляки, закончил Красногорскую школу, ушел в армию. После срочной службы вернулся на малую родину, но спустя время понял, что гражданская жизнь – это не его. И в 2013-м мужчина принял решение подписать контракт с Минобороны страны и проходил службу в Таджикистане в качестве старшего разведчика разведроты специального назначения.
Когда началась спецоперация на Украине разведчика отправили на выполнение боевых задач.
После ранения военнослужащий понял, насколько важна в жизни семья, и принял решение о переводе на службу в военную часть, которая находилась ближе к дому, где его возвращения ждут супруга, сын, дочь и мама. Он перевелся в Самарскую область осенью прошлого года. А уже в ноябре вновь стал участником СВО.
По словам «Антея», единственное, что ему запомнилось в ту ночь, это крики о помощи сослуживцев и то, как они, раненные, вместе с товарищами эвакуировали тела 300-х и 200-х бойцов.
Мужчина уверен, что совсем скоро вновь вернется в ряды армии, и мы обязательно победим!
Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Также все желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: издание «Красный ключ. Нуриман»