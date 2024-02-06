Житель Башкирии открыл модульную заправку благодаря господдержке

В селе Бала-Четырман Фёдоровского района молодой предприниматель открыл модульную заправку. Об этом рассказал Глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях. Ранее, чтобы залить бак, жителям деревни приходилось ездить за 25 км в райцентр. Теперь в населенном пункте появились две колонки с 92-м бензином и дизелем.
Проект удалось реализовать, благодаря господдержке по развитию придорожного сервиса. Местные власти помогли Дамиру Шарипову с оформлением земельного участка и подключением инженерных сетей. Теперь предприниматель намерен открыть еще несколько АЗС.