«Её не бросили, не предали!»: хозяйка после ДТП в Башкирии ищет свою собаку

Авария произошла 30 января между 1352 и 1353 километром около 11 утра. Столкнулись две фуры и две легковых. К счастью, все участники ДТП остались живы, но госпитализация все же потребовалась.
В одном из автомобилей находилась собака по кличке Мики, которая после аварии убежала.
По словам очевидцев, ее видели у кафе «Ак-Тау», что неподалеку от деревни Юлдузы. Некоторые утверждают, что вечером того же дня собака уехала с дальнобойщиками.
Хозяйка пса обращается с просьбой об оказании содействия в поисках любимого питомца.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о животном, просьба сообщить по телефонам в Уфе 8-987-584-90-52 (Ольга) и в Новосибирске 8-999-462-57-84 (Вероника, хозяйка).
Фото: социальные сети