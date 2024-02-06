«Её не бросили, не предали!»: хозяйка после ДТП в Башкирии ищет свою собаку

Её не бросили, не предали! Мы её ищем, чтобы вернуть домой, в Новосибирск! В радиусе 50 км всё обклеили объявлениями. У деревни Юлдузы и Атык просмотрели... Там нет её. Девочка, чуть больше 1 года, черный окрас с небольшим белым пятнышком на подбородке, ушки висят, была в сиреневой шлейке.

Вероника, хозяйка