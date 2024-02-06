«Её не бросили, не предали!»: хозяйка после ДТП в Башкирии ищет свою собаку

Авария произошла 30 января между 1352 и 1353 километром около 11 утра. Столкнулись две фуры и две легковых. К счастью, все участники ДТП остались живы, но госпитализация все же потребовалась.    

Фото №1 - «Её не бросили, не предали!»: хозяйка после ДТП в Башкирии ищет свою собаку

В одном из автомобилей находилась собака по кличке Мики, которая после аварии убежала.

По словам очевидцев, ее видели у кафе «Ак-Тау», что неподалеку от деревни Юлдузы. Некоторые утверждают, что вечером того же дня собака уехала с дальнобойщиками.  

Хозяйка пса обращается с просьбой об оказании содействия в поисках любимого питомца.

Её не бросили, не предали! Мы её ищем, чтобы вернуть домой, в Новосибирск! В радиусе 50 км всё обклеили объявлениями. У деревни Юлдузы и Атык просмотрели... Там нет её. Девочка, чуть больше 1 года, черный окрас с небольшим белым пятнышком на подбородке, ушки висят, была в сиреневой шлейке.

Вероника, хозяйка

Всех, кто владеет какой-либо информацией о животном, просьба сообщить по телефонам в Уфе 8-987-584-90-52 (Ольга) и в Новосибирске 8-999-462-57-84 (Вероника, хозяйка).

Фото: социальные сети

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