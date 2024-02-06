Участники программы «Башкирское долголетие» отправились в Минск

Первые 40 туристов «серебряного» возраста сегодня отправились в Минск. Это участники программы «Башкирское долголетие». Глава Башкортостана Радий Хабиров запустил проект в 2020 году. В нем семь направлений: здоровье, обучение, туризм, физическая культура, творчество, волонтерство, занятость.

Самое популярное направление – «Башкирское долголетие. Туризм». В прошлом году проект расширил свою географию: начались поездки в Беларусь и Абхазию. В Минске уже побывали почти две тысячи «серебряных» туристов.