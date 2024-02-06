В Башкирии за два года модернизировали 140 школ

За два года по программе модернизации школ в Башкортостане отремонтировали и оснастили современным оборудованием 140 зданий общеобразовательных учреждений. Показатели были озвучены в ходе совещания в правительстве, которое провел премьер-министр Андрей Назаров.

Из федерального бюджета было привлечено более 6,5 млрд рублей. Работа по программе будет продолжена. За 2024-2026 годы республика намерена привести в порядок еще 74 школы. На это в совокупности направят почти 6 млрд рублей из казны региона и страны.