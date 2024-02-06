В Уфе возводят школу на 1225 мест

В столице республики строят одну из трех школ образовательного комплекса «Уфа-450». Учебное заведение на 1225 мест возводят в микрорайоне Глумилино. Строительство ведется в рамках концессии.
Работа развернулась на площадке рядом с новыми домами микрорайона Глумилино. Сейчас ведётся монтаж блоков стен и плит перекрытий. Новое учебное заведение на 1225 мест является частью образовательного комплекса «Уфа-450». Возводится по типовому проекту с современными учебными кабинетами, классами робототехники и 3D-моделирования.
Новая школа расположится в квартале, ограниченном улицами Рудольфа Нуреева, Энтузиастов, бульваром Девлеткильдеева и проспектом Салавата Юлаева. Из-за особенностей рельефа пришлось провести немало геодезических работ.
Объект планируется сдать к концу этого года. Сейчас работы выполняют порядка 60 человек. Для своевременного завершения строительства бригады усилят дополнительными рабочими и техникой.
Также будет построена школа на 1000 мест в Стерлитамаке, в микрорайоне «Прибрежный». Еще одно образовательное учреждение на 1225 учащихся появится в Нефтекамске. В квартале «Гудвилл Парк» поселка Шмидтово Уфимского района возведут школу с детским садом на 800 мест.