В Уфе прошел флешмоб в честь годовщины победы в Сталинградской битве

В Гостином дворе прошёл танцевальный флешмоб. Мероприятие посвятили годовщине победы в Сталинградской битве. Так организаторы сохраняют важную часть истории страны: 81 год назад во время Великой Отечественной войны прошла решающая битва, которая положила начало разгрому советскими солдатами немецко-фашистских войск.

Акцию «Случайный вальс» проводят по всей России. Присоединиться к ней мог любой желающий. Школьники, взрослые и дедушки с бабушками танцуют под мелодию Марка Фрадкина. В песне поётся о любви военного лётчика Василия Васильева и девушки Зинаиды, которые встретились в одном из прифронтовых городов и успели станцевать только один танец. Есть минимум две версии происхождения произведения.