Дом-музей Сергея Аксакова в Уфе будут реставрировать

К этому вопросу нужно подойти с умом. Важно сохранить атмосферу. В чем прелесть музеев и в чем прелесть сохранения старины? В том, что здесь человек может посмотреть, как это было, как люди жили раньше.

Радий Хабиров, Глава Башкирии