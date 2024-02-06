Дом-музей Сергея Аксакова в Уфе будут реставрировать
Соответствующее решение
принято сегодня в ходе заседания регионального отделения Русского
географического общества, сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров в своем
телеграм-канале.
К этому вопросу нужно подойти с умом. Важно сохранить атмосферу. В чем прелесть музеев и в чем прелесть сохранения старины? В том, что здесь человек может посмотреть, как это было, как люди жили раньше.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Руководитель республики
отметил, что в процессе реставрации особое внимание будет уделено инженерной
инфраструктуре. Кроме того, будет решаться опрос о наполнении дома-музея новыми
экспонатами.
Мы продолжаем популяризировать творчество Аксакова, наследия его уникальной семьи, которую ЮНЕСКО признало одной из образцовых в масштабах человечества. В прошлом году мы открыли обновленный сад им. Аксакова. Капремонт музея станет закономерным продолжением этой работы.