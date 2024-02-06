Стала известна стоимость проезда по Восточному выезду из Уфы

Стоимость проезда по Восточному выезду из башкирской столицы может составить от 100 до 150 рублей. Об этом заявил руководитель Минтранса Башкирии Александр Клебанов на заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию в Курултае республики.

При этом окончательную стоимость установит госкомитет по тарифам.

По мнению главы ведомства, цена не должна превышать 100 рублей – оптимальная стоимость для первых лет эксплуатации выезда, который будет пользоваться спросом населения.