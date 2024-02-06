В Уфе пошла конференция, посвященная 90-летию со дня рождения Муртазы Рахимова

В Уфе прошла всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня рождения первого президента республики Муртазы Рахимова. Организаторами выступили Академия наук Башкортостана и региональное Министерство образования.

Участниками стали деятели науки и госслужащие, которые работали бок о бок с Муртазой Губайдулловичем. Рахимов внёс огромный вклад в развитие науки, благодаря первому президенту республики в Башкортостане появилась своя академия наук.