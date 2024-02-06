Врачи Башкирии извлекли из мочевого пузыря мужчины камень с куриное яйцо

В Салавате врачи городской больницы №1 провели серьёзную операцию 85-летнему мужчине. Он поступил на урологическую койку.
Пациент пожаловался на длительное частное затруднённое мочеиспускание, рези, кровь в моче и эпизоды ноктурии. Врачи диагностировали у мужчины гиперплазию предстательной железы. Вторичный камень мочевого пузыря размером 51×28 мм. Врачами было принято решение провести оперативное вмешательство — цистолитотомию (извлечение камня из мочевого пузыря). Операция прошла успешно, осложнений не последовало.
На восьмые сутки уретральный катетер был удалён, у пациента значительно улучшилось качество мочеиспускания. На десятые сутки были удалены швы. Мужчину выписали в удовлетворительном состоянии под наблюдение врача-уролога по месту жительства.