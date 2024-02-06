В Башкирии продолжается отбор на службу по контракту

В республике продолжается отбор на военную службу по контракту. У кандидатов есть возможность попасть в состав именного мотострелкового полка «Башкортостан» или в другие подразделения различных военных округов страны. Зарплата участников СВО от 210 тыс. рублей в месяц, единовременная выплата 195 тысяч – при заключении контракта сроком более года.