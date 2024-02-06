В Уфе снесут аварийные дома на участке 15 тысяч квадратных метров

Площадь участка, на котором планируется застройка, составляет 15 тысяч квадратных метров. Предполагается построить 30 тысяч квадратных метров жилья. Реализовать проект планируется в течение шести лет.

В настоящее время на территории расположены пять многоквартирных домов, которые признали аварийными. Также на участке снесут более 80 металлических и 2 капитальных гаража.