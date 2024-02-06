В Уфе снесут аварийные дома на участке 15 тысяч квадратных метров

В башкирской столице на улице Джалиля Киекбаева займутся сносом аварийных домов. Соответствующий указ подписал глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев.
Площадь участка, на котором планируется застройка, составляет 15 тысяч квадратных метров. Предполагается построить 30 тысяч квадратных метров жилья. Реализовать проект планируется в течение шести лет.
В настоящее время на территории расположены пять многоквартирных домов, которые признали аварийными. Также на участке снесут более 80 металлических и 2 капитальных гаража.